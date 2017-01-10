СБУ обов’язково реагуватиме на опублікування Н.Савченко списків заручників – Ю.Тандіт

“Ми обов’язково зробимо заяву з цього приводу. Ми звичайно будемо реагувати на опублікування цих списків, тому що для нас дуже важливо звільнення заручників. І питання стоїть життя людей. Для нас важливо, щоб ці люди якомога швидше були звільненні”, — наголосив Ю.Тандіт.

Він уточнив, що є кілька законів, які обмежують публікацію подібних речей.

Зокрема, за його словами, порушений закон щодо персональних даних, стаття 17 закону про боротьбу з тероризмом.

Крім того, наголосив Ю.Тандіт, списки, які опублікувала Н.Савченко, не є коректними.

“Ми вже зараз можемо говорити про те, що списки, які були опубліковані на своїй сторінці Н.Савченко як мінімум не коректні. Тільки що ми проводили нараду і я доповідав Василю Грицаку про те, що в цих списках є, перше, повторення. У списках двічі повторюється та сама особа. Друге, в цих списках є хлопці, яких ми офіційно вважаємо безвісти зниклими. Третє, в цих списках є загиблі, вони ніяк не можуть бути заручниками. Є навіть кілька прізвищ вже звільнених чи знайдених”, — сказав він.

Також Ю.Тандіт розповів, що сьогодні Н.Савченко по телефону йому сказала, що списки заручників отримала через волонтерські організації.

"Я поки не буду коментувати, є в нас певні з цього приводу висновки. Я не маю права їх поки що офіційно обнародувати щодо джерел цих списків", - додав він.

Нагадаємо, народний депутат Надія Савченко опублікувала на своїй сторінці у Facebook списки українців, які утримуються на окупованих територіях Донбасу та політв’язнів, що утримуються у російських тюрмах, а також списки осіб, яких хоче отримати керівництво “ДНР/ЛНР”.