СБУ обязательно будет реагировать на опубликованные Н.Савченко списки заложников - Ю.Тандит
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Служба безопасности Украины обязательно будет реагировать на опубликованные народным депутатом Надеждой Савченко на своей странице в Facebook списки заложников. Об этом сказал на брифинге советник председателя СБУ Юрий Тандит, передает корреспондент УНН.
"Мы обязательно сделаем заявление по этому поводу. Мы конечно будем реагировать на опубликование этих списков, потому что для нас очень важно освобождение заложников. И вопрос стоит жизнь людей. Для нас важно, чтобы эти люди как можно быстрее были освобождены ", - подчеркнул Ю.Тандит.
Он уточнил, что есть несколько законов, которые ограничивают публикацию подобных вещей.
В частности, по его словам, нарушен закон о персональных данных, статья 17 закона о борьбе с терроризмом.
Кроме того, отметил Ю.Тандит, списки, опубликованные Н.Савченко, не являются корректными.
"Мы уже сейчас можем говорить о том, что списки, которые были опубликованы на своей странице Н.Савченко как минимум не корректны. Только что мы проводили совещание и я докладывал Василию Грицаку о том, что в этих списках есть, первое, повторения. В списках дважды повторяется одно и тоже лицо. Второе, в этих списках есть ребята, которых мы официально считаем без вести пропавшими. Третьих, в этих списках есть погибшие, они никак не могут быть заложниками. Есть даже несколько фамилий уже освобожденных или найденных ", - сказал он.
Также Ю.Тандит рассказал, что сегодня Н.Савченко по телефону ему сказала, что списки заложников получила через волонтерские организации.
"Я пока не буду комментировать, у нас определенные по этому поводу выводы. Я не имею права их пока официально обнародовать относительно источников этих списков", - добавил он.
Напомним, народный депутат Надежда Савченко опубликовала на своей странице в Facebook списки украинцев , содержащихся на оккупированных территориях Донбасса и политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах, а также списки лиц, которых хочет получить руководство "ДНР / ЛНР".