СБУ обязательно будет реагировать на опубликованные Н.Савченко списки заложников - Ю.Тандит

"Мы обязательно сделаем заявление по этому поводу. Мы конечно будем реагировать на опубликование этих списков, потому что для нас очень важно освобождение заложников. И вопрос стоит жизнь людей. Для нас важно, чтобы эти люди как можно быстрее были освобождены ", - подчеркнул Ю.Тандит.

Он уточнил, что есть несколько законов, которые ограничивают публикацию подобных вещей.

В частности, по его словам, нарушен закон о персональных данных, статья 17 закона о борьбе с терроризмом.

Кроме того, отметил Ю.Тандит, списки, опубликованные Н.Савченко, не являются корректными.

"Мы уже сейчас можем говорить о том, что списки, которые были опубликованы на своей странице Н.Савченко как минимум не корректны. Только что мы проводили совещание и я докладывал Василию Грицаку о том, что в этих списках есть, первое, повторения. В списках дважды повторяется одно и тоже лицо. Второе, в этих списках есть ребята, которых мы официально считаем без вести пропавшими. Третьих, в этих списках есть погибшие, они никак не могут быть заложниками. Есть даже несколько фамилий уже освобожденных или найденных ", - сказал он.

Также Ю.Тандит рассказал, что сегодня Н.Савченко по телефону ему сказала, что списки заложников получила через волонтерские организации.

"Я пока не буду комментировать, у нас определенные по этому поводу выводы. Я не имею права их пока официально обнародовать относительно источников этих списков", - добавил он.

Напомним, народный депутат Надежда Савченко опубликовала на своей странице в Facebook списки украинцев , содержащихся на оккупированных территориях Донбасса и политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах, а также списки лиц, которых хочет получить руководство "ДНР / ЛНР".