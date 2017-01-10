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Н.Савченко оприлюднила списки українських полонених і осіб, запитуваних бойовиками

Н.Савченко оприлюднила списки українських полонених і осіб, запитуваних бойовиками

Київ • УНН

 • 99649 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. Народний депутат Надія Савченко опублікувала на своїй сторінці у Facebook списки українців, які утримуються на окупованих територіях Донбасу та політв'язнів, що утримуються у російських тюрмах, а також списки осіб, яких хоче отримати керівництво "ДНР/ЛНР", передає УНН.

Н.Савченко описала класичний метод обміну, який, за її словами, показав себе у багатьох країнах під час війн.

“Етап перший: здійснюється обмін по списках, які підтверджує кожна сторона зі свого боку утримуваних полонених. Етап другий: з тих, хто залишився в списках, розшукуються по прихованих в’язницях і підвалах, одною й іншою стороною, всі полонені що залишилися живі. Етап третій: всіх, кого знайти не вдалося визнаються мертвими або безвісті зниклими.
Після чого починається робота по розшукуванню захоронень, ексгумації, ідентифікації й і перепохованню загиблих. І цей найважчий момент влади повинні будуть пояснити рідним тих, кого вони посилали на смерть”, — написала Н.Савченко.

За її словами, існує дві категорії обміну.

“Перша категорія — це наші військовополонені, що знаходяться на окупованій, Росією, території Донецької та Луганської областей України. Українською стороною подається запит на 129 людей. Протилежна сторона підтверджує 42 людини. Ще Україною розшукується 494 безвісті зниклих. Вони пропорційні обміну на ув’язнених в Україні по списках, які запрошують представники окупованих, Росією, територій Донецької й Луганської областей України. Від „ДНР“ в списках таких людей 524, а від „ЛНР“ 377 людей. Частину людей з цих списків українська сторона також підтверджує, приблизно 256. При таких розкладах маємо перший етап обміну підтверджених осіб з обох боків — це 42 на 256”. — написала Н.Савченко.

Друга категорія обміну, за словами нардепа, — це українські політв’язні, що утримуються у російських в’язницях та в окупованому Криму.

“Їх на даний час 44 людини. В Україні у в’язницях теж є російські громадяни, які відбувають покарання за злочини скоєні проти територіальної цілісності України та проти українського народу в період з 2014 по 2016 роки. Їх на даний час 102 особи. Маємо перший етап обміну по другій категорії „всіх на всіх“ — це 44 на 102”, — зазначила нардеп.

Другим етапом, за словами Н.Савченко, є пошук людей з непідтверджених списків.

Також вона наголосила, що у цих списках, зібраних за дев’ять місяців після її повернення, вже можуть бути неточності. Тому нардеп закликала людей повідомити відому інформацію щодо полонених.

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