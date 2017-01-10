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Н.Савченко обнародовала списки украинских пленных и лиц, запрашиваемых боевиками

Н.Савченко обнародовала списки украинских пленных и лиц, запрашиваемых боевиками

Киев • УНН

 • 99649 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Народный депутат Надежда Савченко опубликовала на своей странице в Facebook списки украинцев, удерживаемых на оккупированных территориях Донбасса и политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах, а также списки лиц, которых хочет получить руководство "ДНР/ЛНР", передает УНН.

Н.Савченко описала классический метод обмена, который, по ее словам, показал себя во многих странах во время войн.

"Этап первый: осуществляется обмен по спискам, которые подтверждает каждая сторона со своей стороны удерживаемых пленных. Этап второй: из тех, кто остался в списках, разыскиваются по скрытым тюрьмам и подвалам, одной и другой стороной, все пленные что остались живы. Этап третий: всех, кого найти не удалось признаются мертвыми или без вести пропавшими.

После чего начинается работа по разыскиванию захоронений, эксгумации, идентификации и перезахоронению погибших. И этот тяжелый момент власти должны будут объяснить родным тех, кого они посылали на смерть", - написала Н.Савченко.

По ее словам, существует две категории обмена.

"Первая категория - это наши военнопленные, которые находятся на оккупированной Россией территории Донецкой и Луганской областей Украины. Украинской стороной подается запрос на 129 человек. Противоположная сторона подтверждает 42 человека. Еще Украина разыскивает 494 ​​без вести пропавших. Они пропорциональны обмену на заключенных в Украине по спискам, которые запрашивают представители оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей Украины. От "ДНР" в списках людей 524, а от "ЛНР" 377 человек. Часть людей из этих списков украинская сторона также подтверждает, примерно 256. При таких раскладах есть первый этап обмена подтвержденных лиц с обеих сторон - это 42 на 256", - написала Н.Савченко.

Вторая категория обмена, по словам нардепа, - это украинские политзаключенные, содержащиеся в российских тюрьмах и в оккупированном Крыму.

"Их в настоящее время 44 человека. В Украине в тюрьмах тоже есть российские граждане, отбывающие наказание за преступления, совершенные против территориальной целостности Украины и против украинского народа в период с 2014 по 2016 годы. Их в настоящее время 102 человека. Есть первый этап обмена по второй категории "всех на всех" - это 44 на 102", - отметила нардеп.

Вторым этапом, по словам Н.Савченко, является поиск людей из неподтвержденных списков.

Также она отметила, что в этих списках, собранных за девять месяцев после ее возвращения, уже могут быть неточности. Поэтому нардеп призвала людей сообщить известную информацию о пленных.

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