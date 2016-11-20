Н.Джокович и Э.Маррей пробились в финал Итогового турнира АТР
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Первые ракетки мира Энди Маррей и Новак Джокович одержали победы в полуфинале Итогового теннисного турнира АТР, который проходит в Лондоне, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Первая ракетка мира британец Э.Маррей за 3 часа 38 минут обыграл канадца Милоша Раонича в полуфинальном матче Итогового чемпионата АТР - 5:7, 7:6 (5), 7:6 (9).
"Это был удивительный тай-брейк, несколько замечательных розыгрышей, и мне удалось в конце поставить точку. Это был один из самых сложных матчей в закрытом помещении. У нас было так много длинных геймов и затяжных розыгрышей. Было очень сложно", - подытожил британец.
В другой паре 1/2 финала вторая ракетка мира серб Н.Джокович в двух сетах за 1 час и 7 минут победил японца Кей Нисикори - 6:1, 6:1.
Стоит отметить, что для Э.Маррея это 23-я победа подряд в нынешнем сезоне, что является новым личным рекордом.
Напомним, что британец впервые в карьере сыграет в финале Итогового турнира.
Как сообщал УНН, британский теннисист Энди Маррей возглавил мировой рейтинг теннисистов.