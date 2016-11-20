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Н.Джокович і Е.Маррей пробилися у фінал Підсумкового турніру АТР

Н.Джокович і Е.Маррей пробилися у фінал Підсумкового турніру АТР

Київ • УНН

 • 7948 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Перші ракетки світу Енді Маррей та Новак Джокович здобули перемоги у півфіналі Підсумкового тенісного турніру АТР, що проходить у Лондоні, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

Перша ракетка світу, британець Е.Маррей за 3 години 38 хвилин обіграв канадця Мілоша Раоніча в півфінальному матчі Підсумкового чемпіонату АТР – 5:7, 7:6 (5), 7:6 (9).

"Це був дивовижний тай-брейк, кілька чудових розіграшів, і мені вдалося в кінці поставити крапку. Це був один з найскладніших матчів в закритому приміщенні. У нас було так багато довгих геймів і затяжних розіграшів. Було дуже складно", - підсумував британець.

В іншій парі 1/2 фіналу друга ракетка світу серб Н.Джокович в двох сетах за 1 годину та 7 хвилин переміг японця Кей Нісікорі – 6:1, 6:1.

Варто відзначити, що для Е.Маррея це 23-тя перемога поспіль в нинішньому сезоні, що є новим особистим рекордом.

Нагадаємо, що британець вперше в кар'єрі зіграє в фіналі Підсумкового турніру.

Як повідомляв УНН, британський тенісист Енді Маррей очолив світовий рейтинг тенісистів.

Українські Національні Новини

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