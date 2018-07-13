МИД выдвинуло России ультиматум из-за репрессий против украинских политзаключенных

“Обвинения Евгения Панова в ”участии в диверсионно-террористической деятельности“ являются сфабрикованными и политически мотивированными, а его осуждение на 8 лет колонии строгого режима — нелегитимным. <...> Решительно осуждаем продолжающиеся репрессии против Владимира Балуха, которому т.н. „Железнодорожным районным судом“ в оккупированном Симферополе сегодня было отказано в условно-досрочном освобождении. <...> Требуем от государства-оккупанта немедленно прекратить репрессии против граждан Украины Евгения Панова, Владимира Балуха, а также более 60 наших соотечественников, содержащихся Кремлевским режимом в России и в оккупированном Крыму, освободить их из-под стражи и обеспечить беспрепятственное возвращение домой”, - говорится в документе МИД Украины.

Авторы заявления отмечают, что поведение оккупационной власти является недопустимым.

“Особое беспокойство вызывает тот факт, что во время проведения ”досудебных следственных действий“ по отношению к Евгению Панову применялись пытки, что является грубым нарушением основных норм международного права в области прав человека, закрепленных, в частности, во Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года, а также в ряде международных конвенций, которые осуждают пытки и другое жестокое обращение”, - отметили в МИДе.

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Также украинские дипломаты обращают внимание государства-оккупанта на правовые последствия пренебрежения базовыми нормами по правам человека.

“Еще раз настаиваем на выполнении Российской Федерацией в полном объеме резолюций Генеральной Ассамблеи ООН ”Территориальная целостность Украины“ от 27 марта 2014, ”Состояние прав человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь (Украина)“ от 19 декабря 2016 года и 19 декабря 2017 года, а также приказа Международного суда ООН по мерам в рамках иска Украины против Российской Федерации о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации”, - подчеркивается в комментарии.

Главное внешнеполитическое ведомство заверило, что предпримет все возможные законные меры по освобождению незаконно удерживаемых в России украинских граждан.

“Призываем мировое сообщество, международные правозащитные институты принять все возможные правовые и дипломатические меры с целью освобождения граждан Украины, незаконно удерживаемых в России и на территории временно оккупированного Крыма; привлечения лиц, ответственных за нарушения прав человека и пытки на территории оккупированного Крыма, к ответственности; а также усилить давление на страну-оккупанта с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах”, - подытожили авторы документа.

Напомним, 13 июля подконтрольный России Железнодорожный районный суд г. Симферополя отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении.

Как сообщал УНН, подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 13 июля приговорил фигуранта по делу “украинских диверсантов” Евгения Панова к 8 лет колонии строгого режима.