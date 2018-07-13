МЗС висунуло Росії ультиматум через репресії проти українських політв'язнів

“Обвинувачення Євгена Панова в „участі в диверсійно-терористичній діяльності“ є сфабрикованими та політично вмотивованими, а його засудження до 8 років колонії суворого режиму — нелегітимним. <...> Рішуче засуджуємо триваючі репресії проти Володимира Балуха, якому т.зв. „залізничним районним судом“ в окупованому Сімферополі сьогодні було відмовлено в умовно-достроковому звільненні. <...> Вимагаємо від держави-окупанта негайно припинити репресії проти громадян України Євгена Панова, Володимира Балуха, а також понад 60 наших співвітчизників, що утримуються Кремлівським режимом в Росії та в окупованому Криму, звільнити їх з-під варти та забезпечити безперешкодне повернення додому”, — йдеться у документі МЗС України.

Автори заяви наголошують, що поведінка окупаційної влади є неприпустимою.

“Особливе занепокоєння викликає той факт, що під час проведення „досудових слідчих дій“ до Євгена Панова застосовувалися тортури, що є грубим порушенням засадничих норм міжнародного права у сфері прав людини, закріплених, зокрема, у Загальній декларації прав людини від 10 грудня 1948 року, а також у низці міжнародних конвенцій, що засуджують катування та інше нелюдське поводження”, — зазначили у МЗС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Парубій розповів, коли буде ухвалено закон про українських політв’язнів в РФ

Також українські дипломати звертають увагу держави-окупанта на правові наслідки нехтування базовими нормами з прав людини.

“Вкотре наполягаємо на виконанні Російською Федерацією у повному обсязі резолюцій Генеральної Асамблеї ООН „Територіальна цілісність України“ від 27 березня 2014 р., „Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим і м.Севастополь (Україна)“ від 19 грудня 2016 р. і 19 грудня 2017 р., а також наказу Міжнародного суду ООН щодо запобіжних заходів у рамках позову України проти Російської Федерації стосовно застосування Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації”, — підкреслюється у коментарі.

Головне зовнішньополітичне відомство запевнило, що вживатиме усіх можливих законних заходів щодо звільнення незаконно утримуваних у Росії українських громадян.

“Закликаємо світову спільноту, міжнародні правозахисні інституції вжити всіх можливих правових і дипломатичних заходів з метою звільнення громадян України, незаконно утримуваних в Росії та на території тимчасово окупованого Криму; притягнення осіб, відповідальних за порушення прав людини та тортури на території окупованого Криму, до відповідальності; а також посилити тиск на країну-окупанта з метою відновлення суверенітету і територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах”, — підсумували автори документу.

Нагадаємо, 13 липня підконтрольний Росії Залізничний районний суд Сімферополя відмовив українському активісту Володимиру Балуху в умовно-достроковому звільненні.

Як повідомляв УНН, підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 13 липня засудив фігуранта справи “українських диверсантів” Євгенія Панова до 8 років колонії суворого режиму.