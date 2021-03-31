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МИД отреагировал на продление мандата СММ ОБСЕ, ранее блокированное рядом стран

МИД отреагировал на продление мандата СММ ОБСЕ, ранее блокированное рядом стран

Киев  •  УНН

 • 14892 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Министерство иностранных дел Украины поздравила принятие консенсусного решения о продлении на год мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой МИД, передает УНН.

Цитата

“Министерство иностранных дел Украины приветствует принятие Постоянным советом ОБСЕ консенсусного решения о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине до 31 марта 2022 года. Украина благодарна шведскому председательству в ОБСЕ и государствам-участникам за поддержку обращения Правительства Украины продолжить работу миссии на следующие 12 месяцев”, — заявили в МИД.

Детали

В ведомстве отметили, что продление мандата обеспечит непрерывную мониторинговую деятельность СММ в Украине для объективного и своевременного информирования международного сообщества о проявлениях вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Миссия и в дальнейшем будет отслеживать развитие ситуации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины, особенно в районах, прилегающих к временно неподконтрольному правительству Украины участку российско-украинской государственной границы.

“МИД Украины отмечает, что мандат СММ ОБСЕ предусматривает безопасный и надежный доступ наблюдателей ко всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Автономной Республикой Крым и городом Севастополь. Считаем недопустимыми действия Российской Федерации, направленные на ограничение мониторинговой деятельности СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях на востоке Украины и блокирование доступа миссии во временно оккупированный Крым. Российская сторона должна немедленно прекратить препятствовать миссии выполнять свой мандат”, — отметили в ведомстве.

Дипломаты ожидают, что СММ ОБСЕ также усилит мониторинг других противоправных действий России: продолжающеюся милитаризацию Крыма, ограничения свободы судоходства в Азово-Черноморском регионе, нарушения фундаментальных принципов и обязательств ОБСЕ, в частности уважения суверенитета, неприкосновенности границ и территориальной целостности государств.

Что было раньше

Постоянный совет ОБСЕ на заседании в среду принял решение о продлении мандата специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Украине на один год — до 31 марта 2022 года.

Заметим, на прошлой неделе Министерство иностранных дел сообщило о том, что некоторые государства-участники ОБСЕ блокируют решения о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии на следующие 12 месяцев.

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