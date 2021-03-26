Блокування продовження мандату СММ ОБСЄ: у МЗС вийшли із різкою заявою

Деталі

У МЗС відзначили, що у разі недосягнення консенсусу про продовження мандата, згортання діяльності СММ ОБСЄ гратиме на руку лише Російській Федерації. Незаконна військова діяльність збройних формувань РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей України залишиться поза полем зору міжнародної спільноти, припиниться міжнародна фіксація порушень державою-агресором режиму припинення вогню, що може призвести до подальшої неконтрольованої ескалації.

"Російські окупаційні адміністрації постійно чинили перешкоди у діяльності СММ, повністю блокували доступ її спостерігачів до тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, обмежували можливості спостереження на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, насамперед у районах, прилеглих до державного українсько-російського кордону, заважали фіксації порушень прав людини.

Вже від початку квітня ОБСЄ може втратити свій ключовий інструмент сприяння врегулюванню російсько-українського збройного конфлікту. Непродовження мандата СММ завдасть серйозного удару авторитету ОБСЄ як регіональної безпекової організації, виконання безпекових положень Мінських угод та домовленостей Нормандського формату критично ускладниться без моніторингу місії", - йдеться у заяві.

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"МЗС України вдячне Шведському головуванню ОБСЄ та державам-партнерам за зусилля з метою досягнення консенсусу щодо продовження мандата СММ. Закликаємо усі сторони відмовитися від деструктивної позиції, приєднатися до консенсусу та уможливити продовження діяльності СММ ОБСЄ в Україні", - наголосили у МЗС.

Довідка

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні — місія неозброєних цивільних спостерігачів ОБСЄ, яка тимчасово проводить моніторинг та звітує про ситуацію з дотримання прав людини та гуманітарну ситуацію як у зоні конфлікту на Донбасі, так і по всій території України.

СММУ утворена 21 березня 2014 року на запрошення уряду України, на підставі консенсусного рішення 57 країн-учасниць ОБСЄ, у складі 100 осіб строком на 6 місяців. Влітку 2014 року, після загострення конфліктів, чисельність СММУ було збільшено до 500 осіб.

Метою роботи СММ є збір інформації, спостереження, встановлення фактів і звітування про ситуацію з безпекою по всій Україні. До повноважень СММ не входить робити висновки або проводити будь-які розслідування.