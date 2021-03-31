Мандат місії ОБСЄ в Україні продовжили ще на рік

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Чинна голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде привітала сьогоднішнє рішення Постійної ради ОБСЄ про продовження мандата і затвердження бюджету спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) ще на рік до 31 березня 2022 року.

"Я вітаю досягнення консенсусу з питань бюджету та мандату найбільшої польової операції ОБСЄ - Спеціальної моніторингової місії в Україні", - сказала Лінде.

З її слів, "місія відіграє життєво важливу роль в зусиллях ОБСЄ з вирішення конфлікту, здійснюючи моніторинг і звітність про ситуацію з безпекою в Україні, а також сприяючи діалогу". "Я повністю підтримую місію в виконанні її мандата на всій території України в її міжнародно визнаних кордонах", - додала голова ОБСЄ.

Чинна голова нагадала, що мандат СММ передбачає збір інформації та надання неупередженої та прозорої інформації про ситуацію з безпекою в Україні, а також встановлення фактів і повідомлення про факти реагування на інциденти на всій території України. "Сьогоднішнє рішення дозволить їм продовжувати вносити свій вклад в зниження напруженості і зміцнення миру, стабільності і безпеки в Україні", - додала Лінде.

Для довідки

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СMM) почала свою роботу 21 березня 2014 року на підставі запиту від уряду України до ОБСЄ і консенсусного рішення всіх 57 країн-учасниць ОБСЄ. СMM – це неозброєна цивільна місія, яка працює 24 години на добу, 7днів на тиждень у всіх регіонах України. Її основні завдання – це неупереджено і об'єктивно спостерігати та звітувати про ситуацію в Україні, а також сприяти діалогу між усіма сторонами конфлікту.