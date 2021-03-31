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МЗС відреагувало на продовження мандату СММ ОБСЄ, яке раніше блокувала низка країн

МЗС відреагувало на продовження мандату СММ ОБСЄ, яке раніше блокувала низка країн

Київ • УНН

 • 14895 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Міністерство закордонних справ України привітала ухвалення консенсусного рішення про продовження на рік мандату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій пресслужбою МЗС, передає УНН.

Цитата

“Міністерство закордонних справ України вітає ухвалення Постійною радою ОБСЄ консенсусного рішення про продовження мандата Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні до 31 березня 2022 року. Україна вдячна шведському головуванню в ОБСЄ та державам-учасницям за підтримку звернення Уряду України продовжити роботу місії на наступні 12 місяців”, — заявили у МЗС.

Деталі

У відомстві відзначили, що продовження мандату забезпечить безперервну моніторингову діяльність СММ в Україні для об’єктивного та своєчасного інформування міжнародного співтовариства про прояви збройної агресії Російської Федерації проти України.

Місія й надалі відстежуватиме розвиток ситуації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України, особливо в районах, прилеглих до тимчасово непідконтрольної Уряду України ділянки українсько-російського державного кордону.

“МЗС України наголошує, що мандат СММ ОБСЄ передбачає безпечний і надійний доступ спостерігачів до всієї території України у межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Автономною Республікою Крим та містом Севастополь. Вважаємо неприпустимими дії Російської Федерації, спрямовані на обмеження моніторингової діяльності СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях на сході України та блокування доступу місії до тимчасово окупованого Криму. Російська сторона має негайно припинити перешкоджати місії виконувати свій мандат”, — наголосили у відомстві.

Дипломати очікують, що СММ ОБСЄ також посилить моніторинг інших протиправних дій Росії: триваючої мілітаризації Криму, обмежень свободи судноплавства в Азовсько-Чорноморському регіоні, порушень фундаментальних принципів та зобов’язань ОБСЄ, зокрема поваги суверенітету, недоторканості кордонів та територіальної цілісності держав.

Що було раніше

Постійна рада ОБСЄ на засіданні у середу ухвалила рішення про продовження мандату спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі в Україні на один рік — до 31 березня 2022 року.

Зауважимо, минулого тижня Міністерство закордонних справ повідомило про те, що деякі держави-учасниці ОБСЄ блокують рішення про продовження мандата Спеціальної моніторингової місії на наступні 12 місяців.

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