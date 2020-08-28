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МИД: отношения с Беларусью не разрываем, но официальные встречи ставим на паузу

Киев • УНН

 • 16321 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Украина не разрывает отношения с Беларусью, но ставит на паузу проведение официальных встреч между странами. Об этом сообщил на брифинге в пятницу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

МИД: отношения с Беларусью не разрываем, но официальные встречи ставим на паузу

"Мы не разрываем отношения с Беларусью. Мы ставим на паузу подготовку и проведение официальных встреч между нашими странами. Для какого-то разрыва дипломатических отношений нет никаких оснований пока. Безусловно, мы не планируем прибегать к этому шагу. Белорусский посол продолжает выполнять свои функции здесь, в Украине. А украинского посла мы вызвали на консультации. Это жесткий шаг, у нас были легитимные основания это сделать", - заявил Кулеба.

По словам министра, в настоящее время с послом проводятся консультации.

"Я не исключаю возвращения посла после завершения консультаций и формирования тех решений, на основе которых мы будем в дальнейшем развивать отношения с Беларусью", - добавил Кулеба.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины состоялось рабочее совещание с участием вызванного посла Украины в Беларуси Игоря Кизима по поводу ситуации в Республике Беларусь, которая сложилась после президентских выборов 9 августа. По результатам совещания МИД предоставит Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложения по развитию украинско-белорусских отношений.

17 августа впервые в истории МИД вызвало посла в Беларуси на консультации в Киев.

Накануне этого в обращении к участникам митинга в его поддержку Лукашенко, среди прочего, заявил, что в случае если белорусы "потеряют первого президента" - это будет начало конца, и они будут "стоять на коленях, как в Украине".

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