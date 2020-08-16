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Лукашенко: загубите першого президента - будете як в Україні на колінах стояти

Лукашенко: загубите першого президента - будете як в Україні на колінах стояти

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко в зверненні до учасників мітингу на його підтримку заявив, що якщо білоруси загублять першого президента - це буде початок кінця і вони будуть стояти на колінах, як в Україні, передає кореспондент УНН.

"Спокійного життя вони нам не дадуть - вони виповзуть, як щури зі своїх нір. Ними керують чужі люди, ляльководи, вони бачать західні кордони нашої Білорусі під мінському, як в 39. Цього не буде. Ми станемо всі Брестської фортецею", - сказав Лукашенко.

Він закликав білорусів думати своєю головою і не вбивати своє майбутнє.

"Настав час вам вирішувати. Що з вами, білоруси? Ви ж хотіли століттями людьми зватися. Загубите першого президента, це буде початок кінця! Будете як в Україні на колінах стояти", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, чинний Президент Білорусі Олександр Лукашенко вийшов до людей, які зібралися в Мінську на мітинг на його підтримку, і подякував їм за те, що прийшли.

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