Лукашенко: загубите первого президента - будете как в Украине на коленях стоять

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 73921 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100166 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 124120 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105823 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125787 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100866 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101757 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103808 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101879 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Лукашенко: загубите первого президента - будете как в Украине на коленях стоять

Лукашенко: загубите первого президента - будете как в Украине на коленях стоять

Киев  •  УНН

 • 49004 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко в обращении к участникам митинга в его поддержку заявил, что если белорусы загубят первого президента – это будет начало конца и они будут стоять на коленях, как в Украине, передает корреспондент УНН.

“Спокойной жизни они нам не дадут — они выползут, как крысы из своих нор. Ими управляют чужие люди, кукловоды, они видят западные границы нашей Беларуси под минском, как в 39. Этому не бывать. Мы станем все Брестской крепостью”, — сказал Лукашенко.

Он призвал белорусов думать своей головой и не убивать свое будущее.

“Настало время вам решать. Что с вами, белорусы? Вы же хотели веками людьми зваться. Загубите первого президента, это будет начало конца! Будете как в Украине на коленях стоять”, — добавил Лукашенко.

Напомним, действующий Президент Беларуси Александр Лукашенко вышел к людям, которые собрались в Минске на митинг в его поддержку, и поблагодарил их за то, что пришли.

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