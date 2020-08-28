МЗС: відносини з Білоруссю не розриваємо, але офіційні зустрічі ставимо на паузу

"Ми не розриваємо відносини з Білоруссю. Ми ставимо на паузу підготовку і проведення офіційних зустрічей між нашими країнами. Для якогось розриву дипломатичних відносин немає жодних підстав наразі. Безумовно, ми не плануємо вдаватися до цього кроку. Білоруський посол продовжує виконувати свої функції тут, в Україні. А українського посла ми викликали на консультації. Це жорсткий крок, у нас були легітимні підстави це зробити", - заявив Кулеба.

За словами міністра, наразі з послом проводяться консультації.



"Я не виключаю повернення посла після завершення консультацій і формування тих рішень, на основі яких ми будемо надалі розвивати відносини з Білоруссю", - додав Кулеба.



Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України відбулася робоча нарада за участі викликаного посла України у Білорусі Ігоря Кизима щодо ситуації в Республіці Білорусь, яка склалась після президентських виборів 9 серпня. За результатами наради МЗС надасть Президенту України Володимиру Зеленському пропозиції щодо розвитку українсько-білоруських відносин.

17 серпня вперше в історії МЗС викликало посла у Білорусі на консультації до Києва.

Напередодні цього у зверненні до учасників мітингу на його підтримку Лукашенко, поміж іншого, заявив, що у разі якщо білоруси "загублять першого президента" - це буде початок кінця, і вони будуть "стояти на колінах, як в Україні".