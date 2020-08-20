У МЗС провели нараду з викликаним з Білорусі послом: Президенту передадуть пропозиції

“В Міністерстві закордонних справ України відбулася робоча нарада щодо ситуації в Республіці Білорусь, яка склалась після президентських виборів 9 серпня. Участь у нараді взяли всі профільні департаменти МЗС та посол України в Республіці Білорусь Ігор Кизим. Посол надав оцінку ситуації в Білорусі, ймовірні прогнози розвитку подій та пропозиції щодо реагування. Відбулася дискусія щодо порушених послом питань. За результатами наради Міністерство закордонних справ України внесе на розгляд керівництва держави пропозиції щодо подальшого розвитку українсько-білоруських відносин”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 17 серпня вперше в історії МЗС викликало посла у Білорусі на консультації до Києва.

Також нагадаємо, напередодні у зверненні до учасників мітингу на його підтримку Лукашенко, поміж іншого, заявив, що у разі якщо білоруси "загублять першого президента" - це буде початок кінця, і вони будуть "стояти на колінах, як в Україні".