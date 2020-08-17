Вперше в історії: МЗС викликало посла у Білорусі на консультації до Києва

"Як ви знаєте, минулої п’ятниці офіційний Мінськ передав затриманих “вагнерівців” до Росії, попри наявність усіх правових та моральних підстав передати їх Україні. Цей крок підірвав довіру між нашими країнами та завдав важкого удару нашим двостороннім відносинам. Після цього Олександр Лукашенко неодноразово і абсолютно безпідставно звинувачував Україну у недружніх кроках проти Білорусі“, — зазначив Кулеба.

Він підкреслив також, що якісно нові загрози як для особистої безпеки громадян, так і регіональної безпеки в цілому випливають з офіційних повідомлень про можливе активне залучення Росії та ОДКБ до врегулювання ситуації у Білорусі.

“Сукупність зазначених фактів та дій, а також розвиток подій у Білорусі, суспільство якої висловило вотум недовіри офіційним результатам виборів президента Білорусі, кардинально змінює ситуацію в українсько-білоруських відносинах. З огляду на це, я ухвалив рішення викликати посла України в Білорусі Ігоря Кизима на консультації до Києва для оцінки перспектив українсько-білоруських відносин у новій реальності, що склалася, вироблення відповідних рішень з урахуванням усього комплексу факторів. Ми вперше в історії вдаємося до такого кроку у відносинах з Білоруссю, і робимо це виключно через неприпустимі дії Мінська”, — йдеться в заяві міністра.

У той же час, зі слів Кулеби, виклик посла на консультації жодним чином не вплине на здатність України забезпечувати права та законні інтереси своїх громадян на території Білорусі.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві закордонних справ України повідомили УНН, що опрацьовують всі можливі опції з реагування на події в Республіці Білорусь.



