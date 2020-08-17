Лукашенко публічно принизив Україну: МЗС опрацьовує опції з реагування

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України наразі опрацьовуються всі можливі опції з реагування на події в Республіці Білорусь, повідомив УНН заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

"Наразі опрацьовуються всі можливі опції з реагування на події в Республіці Білорусь", - повідомив дипломат у відповідь на питання УНН про те, чи планує міністерство запросити посла Білорусі після заяв президента Олександра Лукашенка про Україну.

Так, напередодні у зверненні до учасників мітингу на його підтримку Лукашенко, поміж іншого, заявив, що у разі якщо білоруси "загублять першого президента" - це буде початок кінця, і вони будуть "стояти на колінах, як в Україні".

Крім того, як пишуть білоруські ЗМІ, Лукашенко заявив також, що "Україна і її керівництво наказують провести нові вибори" в Республіці.

Ввечері у неділю в Офісі Президента України спростували цю заяву, зазначивши, що наша держава не втручається у внутрішні справи інших націй, поважаючи кордони та проявляючи коректність та терпіння.

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