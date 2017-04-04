МИД Украины требует отменить призыв жителей Крыма в российскую армию
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Министерство иностранных дел Украины выразило требование отменить призыв на военную службу в оккупированном Крыму и Севастополе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Министерством иностранных дел Украины выражен решительный протест Российской Федерации в связи с ее намерением провести призыв на военную службу на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополь", - говорится в сообщении МИД.
В МИД подчеркнули, что резолюция ГА ООН A/RES/71/205 от 19 декабря 2016 года "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)" установила факт незаконной оккупации Российской Федерацией Автономной Республики Крым и города Севастополя и призвала ее обеспечить выполнение своих обязательств согласно международному гуманитарному праву, международным механизмам защиты прав человека, другим договорно-правовым инструментам, стороной которых она выступает.
В этом контексте Министерство иностранных дел Украины выразило требование отменить призыв на военную службу граждан, проживающих на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также обеспечить неукоснительное соблюдение российской стороной своих международных обязательств.
Как сообщал УНН, в резолюции ООН по Крыму отмечается запрет призыва в вооруженные силы страны-оккупанта.