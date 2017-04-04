МЗС України вимагає скасувати призов жителів Криму в російську армію
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Міністерство закордонних справ України висловило вимогу скасувати призов на військову службу в окупованому Криму і Севастополі, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
“Міністерством закордонних справ України висловлено рішучий протест Російській Федерації у зв’язку з її наміром провести призов на військову службу на тимчасово окупованій території АР Крим і м.Севастополь”, — йдеться у повідомленні МЗС.
У МЗС наголосили, що резолюція ГА ООН A/RES/71/205 від 19 грудня 2016 року “Ситуація з правами людини у Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)” встановила факт незаконної окупації Російською Федерацією Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та закликала її забезпечити виконання своїх зобов’язань згідно з міжнародним гуманітарним правом, міжнародними механізмами захисту прав людини, іншими договірно-правовими інструментами, стороною яких вона виступає.
У цьому контексті Міністерство закордонних справ України висловило вимогу скасувати призов на військову службу громадян, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також забезпечити неухильне дотримання російською стороною своїх міжнародних зобов’язань.
Як повідомляв УНН, у резолюції ООН щодо Криму наголошується на забороні призову до збройних сил країни-окупанта.