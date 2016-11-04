МИД Украины проанализировало ход избирательной кампании в Молдове

Так, по поручению Президента Украины Петра Порошенко, 2 ноября 2016 года в МИД Украины состоялось межведомственное согласительное совещание по актуальным вопросам украинско-молдавских отношений с участием посла Украины в Республике Молдова Ивана Гнатышина.

Во время совещания был проанализирован ход избирательной кампании в Молдове, в том числе результаты первого тура. А также была выражена надежда, что любой избранный демократическим путем президент Республики Молдова будет уважать базовые принципы международного права, суверенитет и территориальную целостность суверенных государств.

Напомним, в Молдове проработали 100% протоколов на президентских выборах, больше всего голосов получил лидер партии социалистов Игорь Додон.