МЗС України проаналізувало хід виборчої кампанії в Молдові
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. В МЗС України відбулася міжвідомча узгоджувальна нарада з актуальних питань українсько-молдовських відносин, зокрема було проаналізовано хід виборчої кампанії в Молдові, у тому числі результати першого туру. Про це УНН повідомили у прес-службі МЗС України.
Так, на доручення Президента України Петра Порошенка, 2 листопада 2016 року в МЗС України відбулася міжвідомча узгоджувальна нарада з актуальних питань українсько-молдовських відносин за участі посла України в Республіці Молдова Івана Гнатишина.
Під час наради було проаналізовано хід виборчої кампанії в Молдові, у тому числі результати першого туру. А також було висловлено сподівання, що будь-який обраний демократичним шляхом Президент Республіки Молдова поважатиме базові принципи міжнародного права, суверенітет і територіальну цілісність суверенних держав.
Нагадаємо, у Молдові опрацювали 100% протоколів на президентських виборах, найбільше голосів отримав лідер партії соціалістів Ігор Додон.