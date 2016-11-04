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МЗС України проаналізувало хід виборчої кампанії в Молдові

МЗС України проаналізувало хід виборчої кампанії в Молдові

Київ • УНН

 • 9660 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. В МЗС України відбулася міжвідомча узгоджувальна нарада з актуальних питань українсько-молдовських відносин, зокрема було проаналізовано хід виборчої кампанії в Молдові, у тому числі результати першого туру. Про це УНН повідомили у прес-службі МЗС України.

Так, на доручення Президента України Петра Порошенка, 2 листопада 2016 року в МЗС України відбулася міжвідомча узгоджувальна нарада з актуальних питань українсько-молдовських відносин за участі посла України в Республіці Молдова Івана Гнатишина.

Під час наради було проаналізовано хід виборчої кампанії в Молдові, у тому числі результати першого туру. А також було висловлено сподівання, що будь-який обраний демократичним шляхом Президент Республіки Молдова поважатиме базові принципи міжнародного права, суверенітет і територіальну цілісність суверенних держав.

Нагадаємо, у Молдові опрацювали 100% протоколів на президентських виборах, найбільше голосів отримав лідер партії соціалістів Ігор Додон.

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