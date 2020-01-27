МИД Украины опубликовало заявление к годовщине Холокоста
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Министерство иностранных дел Украины опубликовало заявление по случаю почтения жертв Холокоста, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.
“27 января ежегодно мировое сообщество чтит память миллионов евреев, цыган и представителей других меньшинств, которые во время Второй мировой войны были замучены нацистами из-за национальности. Холокост — это попытка уничтожить целый народ, это геноцид еврейского народа в годы войны”, — указано в сообщении.
“В этот день наши молитвы и глубокое уважение тем, чьи имена запечатлены жертвами Шоа... В этот день вспоминаем и тех, кто ценой собственной жизни спасал от Холокоста — братьев Шептицких, отца Емельяна Ковча, Генриха Осташевского и тысячи других, чья энергия преодолевала преступления нацистского мрака. Установив Международный день памяти жертв Холокоста — поддерживаем память об этих ужасных событиях, чтобы они никогда больше не повторились, а также предотвращаем проявлениям ксенофобии, антисемитизма и другой нетерпимости, которые, к сожалению, еще имеют место в мире”, — отметили в министерстве.
В МИД добавили: “Сегодня опасность этих проявлений для Украины, при тоталитарных режимов становятся элементами государственной идеологии, происходит из соседнего государства. Украина дает отпор российскому агрессору, защищая Европу от пламени ненависти. Призываем объединить усилия для сохранения общечеловеческих ценностей и недопущения человеконенавистничества, дискриминации и неуважения к человеку”.
Добавим, Президент Украины Зеленский почтил память жертв Холокоста.