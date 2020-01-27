Зеленський вшанував пам'ять жертв Голокосту

"Ми сповнені почуттями болю та суму за мільйонами жертв Голокосту. Це жахлива трагедія єврейського народу і трагічний урок для всього людства. З глибокою повагою ми вшановуємо пам’ять усіх загиблих. Пам’ятати й ніколи не допустити знову. Це наш обов’язок перед мільйонами невинних жертв. Це наш обов’язок перед майбутніми поколіннями", - написав Зеленський.

Додамо, як зазначила команда Зеленського, у перший день робочого візиту до Республіки Польща Президент взяв участь у вечері з нагоди відзначення 75-ї річниці звільнення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау. На заході були присутні колишні бранці табору та їхні родини.

"У своєму виступі президент наголосив, що для нього честь і відповідальність зустрітися з тими, хто пережив Голокост та перебування в концтаборі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, щорічно 27 січня - Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.



