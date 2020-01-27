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Зеленский почтил память жертв Холокоста

Киев • УНН

 • 11797 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв Холокоста и отметил, что наша обязанность о них помнить. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Зеленский почтил память жертв Холокоста

"Мы переполнены чувствами боли и тоски по миллионам жертв Холокоста. Это ужасная трагедия еврейского народа и трагический урок для всего человечества. С глубоким уважением мы чтим память всех погибших. Помнить и никогда не допустить снова. Это наш долг перед миллионами невинных жертв. Это наш долг перед будущими поколениями", - написал Зеленский.

Добавим, как отметила команда Зеленского, в первый день рабочего визита в Республику Польша Президент принял участие в вечере по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау. На мероприятии присутствовали бывшие пленники лагеря и их семьи.

"В своем выступлении президент отметил, что для него честь и ответственность встретиться с теми, кто пережил Холокост и пребывание в концлагере", - говорится в сообщении.

Напомним, ежегодно 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.

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