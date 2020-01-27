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Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей
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Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

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Сьогодні День пам'яті жертв Голокосту

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Щорічно 27 січня Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, передає УНН.

Сьогодні День пам'яті жертв Голокосту

Ухваливши консенсусом резолюцію 60/7, Генеральна асамблея ООН відкинула будь-яке заперечення Голокосту як історичної події, будь-то повністю або частково, і беззастережно засудила всі прояви релігійної нетерпимості, підбурювання, переслідування або насильства щодо окремих осіб або громад, обумовлені етнічним походженням або релігійними віруваннями, де б вони не мали місце, вказали в ООН.

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Асамблея ухвалила оголосити 27 січня - дату звільнення табору смерті Освенцим - щорічним Міжнародним днем ​​пам'яті жертв Голокосту, і наполегливо закликала держави-члени розробити просвітницькі програми, щоб майбутні покоління зберегли пам'ять про цю трагедію з метою не допустити повторення геноциду, а також попросила Генерального секретаря ООН заснувати програму просвітницької діяльності "Голокост і ООН" і вжити заходів щодо мобілізації громадянського суспільства з метою збереження пам'яті про Голокост та просвітництва щодо пов'язаних з ним питань, щоб запобігти майбутнім актам геноциду.

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Голокост став поворотним моментом в історії, який спонукав світ сказати "більше ніколи". Значення резолюції 60/7 полягає в тому, що вона закликає пам'ятати про злочини минулого і стежити за тим, щоб вони не повторилися в майбутньому.

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