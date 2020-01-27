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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Сегодня День памяти жертв Холокоста

Киев • УНН

 • 38226 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Ежегодно 27 января Международный день памяти жертв Холокоста, передает УНН.

Сегодня День памяти жертв Холокоста

Приняв консенсусом резолюцию 60/7, Генеральная Ассамблея отвергла любое отрицание Холокоста как исторического события, будь-то полностью или частично, и безоговорочно осудила все проявления религиозной нетерпимости, подстрекательства, преследования или насилия в отношении отдельных лиц или общин, обусловленные этническим происхождением или религиозными верованиями, где бы они ни имели место, указали в ООН.

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Ассамблея постановила объявить 27 января — дату освобождения лагеря смерти Освенцим — ежегодным Международным днем памяти жертв Холокоста, и настоятельно призвала государства-члены разработать просветительские программы, чтобы будущие поколения сохранили память об этой трагедии с целью не допустить повторения геноцида, а также попросила Генерального секретаря ООН учредить программу просветительской деятельности "Холокост и ООН" и принять меры по мобилизации гражданского общества в целях сохранения памяти о Холокосте и просвещения по связанным с ним вопросам, чтобы предотвратить будущие акты геноцида.

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Холокост стал поворотным моментом в истории, который побудил мир сказать "больше никогда". Значение резолюции 60/7 заключается в том, что она призывает помнить о преступлениях прошлого и следить за тем, чтобы они не повторились в будущем.

Украинские Национальные Новости

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