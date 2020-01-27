МЗС України опублікувало заяву до роковин Голокосту
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Міністерство закордонних справ України опублікувало заяву з нагоди вшанування жертв Голокосту, пише УНН з посиланням на прес-службу зовнішньополітичного відомства.
“27 січня щороку світова спільнота вшановує пам’ять мільйонів євреїв, ромів і представників інших меншин, які під час Другої світової війни були закатовані нацистами через національність. Голокост — це спроба знищити цілий народ, це геноцид єврейського народу в роки війни”, — вказано у повідомленні.
“Цього дня наші молитви і глибока шана тим, чиї імена закарбовані жертвами Шоа... Цього дня згадуємо і тих, хто ціною власного життя рятував від Голокосту — братів Шептицьких, отця Омеляна Ковча, Генріха Осташевського і тисячі інших, чия енергія долала злочини нацистського мороку. Встановивши Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту — підтримуємо пам’ять про ці жахливі події, щоб вони ніколи більше не повторилися, а також запобігаємо проявам ксенофобії, антисемітизму та іншої нетерпимості, які, на жаль, ще мають місце у світі”, — зазначили у міністерстві.
У МЗС додали: “Сьогодні небезпека цих проявів для України, які за тоталітарних режимів стають елементами державної ідеології, походить із сусідньої держави. Україна дає відсіч російському агресору, захищаючи Європу від полум’я ненависті. Закликаємо об’єднати зусилля задля збереження загальнолюдських цінностей і недопущення людиноненависництва, дискримінації і неповаги до людини”.
Додамо, Президент України Зеленський вшанував пам’ять жертв Голокосту.