МИД Венгрии обвинило Украину в "международной кампании лжи"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Венгрия призывает Украину "приостановить выполнение Закона об образовании, а не проводить международную кампанию лжи", пока не будет достигнута договоренность с закарпатскими венграми о всех деталях закона. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает УНН со ссылкой на сообщение на сайте венгерского правительства.
“Украина, которая стремится достичь европейской интеграции, недавно строго нарушала международные законы о защите меньшинств, соблюдение которых также строго требуется Европейским Союзом”, — заявил министр в пятницу во время встречи представителей будущих государств-членов ЕС.
Украина, по его словам, “начала международную кампанию лжи против Венгрии и закарпатских венгров”.
“Закарпатские венгры не участвовали в совещании с украинским правительством в Киеве, где состоялись переговоры по Закону Украины об образовании в соответствии с требования Венецианской комиссии”, — сказал он.
Он заявил, что представителей венгерского меньшинства не пригласили на обсуждение нового законопроекта, основанного на уже принятом законе, и если бы они принимали участие во встрече, “то указали бы на все намерения и цели принятого Закона об образовании, который грубо нарушает международное право и права закарпатских венгров и к которому Европейский Союз и Венецианская комиссия попросили Украину внести изменения”.
Венгрия призывает Украину “приостановить выполнение Закона об образовании, а не проводить международную кампанию лжи, пока не дойдет до договоренности с закарпатскими венграми о всех деталях”, — сказал Сийярто, отметив, что “Украина должна наконец начать переговоры с закарпатскими венграми”.
Как сообщал УНН, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Украину внимательно ознакомиться с рекомендациями Венецианской комиссии относительно закона об образовании для урегулирования конфликтной ситуации с Венгрией.