МИД Венгрии обвинило Украину в "международной кампании лжи"

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Венгрия призывает Украину "приостановить выполнение Закона об образовании, а не проводить международную кампанию лжи", пока не будет достигнута договоренность с закарпатскими венграми о всех деталях закона. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает УНН со ссылкой на сообщение на сайте венгерского правительства.