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МЗС Угорщини звинуватило Україну в “міжнародній кампанії брехні”

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Угорщина закликає Україну “призупинити виконання Закону про освіту, а не проводити міжнародну кампанію брехні”, доки не буде досягнуто домовленості із закарпатськими угорцями про всі деталі закону. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає УНН з посиланням на повідомлення на сайті угорського уряду.

“Україна, яка прагне досягти європейської інтеграції, нещодавно суворо порушувала міжнародні закони про захист меншин, дотримання яких також суворо вимагається Європейським Союзом”, — заявив міністр в п’ятницю під час зустрічі представників майбутніх держав-членів ЄС.

Україна, за його словами, “розпочала міжнародну кампанію брехні проти Угорщини та закарпатських угорців”.

“Закарпатські угорці не брали участь у нараді з українським урядом у Києві, де відбулися переговори щодо Закону України про освіту у відповідності до вимоги Венеціанської комісії”, — сказав він.

Він заявив, що представників угорської меншини не запросили на обговорення нового законопроекту, що базується на вже прийнятому законі, і якби вони брали участь у зустрічі, “то вказали б на всі наміри і цілі прийнятого Закону про освіту, який грубо порушує міжнародне право та права закарпатських угорців і до якого Європейський Союз та Венеціанська комісія попросили Україну внести зміни”.

Угорщина закликає Україну “призупинити виконання Закону про освіту, а не проводити міжнародну кампанію брехні, поки не дійде до угоди з закарпатськими угорцями про всі деталі”, — сказав Сійярто, зазначивши, що" Україна повинна нарешті розпочати переговори із закарпатськими угорцями".

Як повідомляв УНН, Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг закликав Україну уважніше ознайомитися з рекомендаціями Венеційської комісії щодо закону про освіту для врегулювання конфліктної ситуації з Угорщиною.

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