МЗС Угорщини звинуватило Україну в “міжнародній кампанії брехні”

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Угорщина закликає Україну “призупинити виконання Закону про освіту, а не проводити міжнародну кампанію брехні”, доки не буде досягнуто домовленості із закарпатськими угорцями про всі деталі закону. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає УНН з посиланням на повідомлення на сайті угорського уряду.