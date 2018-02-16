МЗС Угорщини звинуватило Україну в “міжнародній кампанії брехні”
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Угорщина закликає Україну “призупинити виконання Закону про освіту, а не проводити міжнародну кампанію брехні”, доки не буде досягнуто домовленості із закарпатськими угорцями про всі деталі закону. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає УНН з посиланням на повідомлення на сайті угорського уряду.
“Україна, яка прагне досягти європейської інтеграції, нещодавно суворо порушувала міжнародні закони про захист меншин, дотримання яких також суворо вимагається Європейським Союзом”, — заявив міністр в п’ятницю під час зустрічі представників майбутніх держав-членів ЄС.
Україна, за його словами, “розпочала міжнародну кампанію брехні проти Угорщини та закарпатських угорців”.
“Закарпатські угорці не брали участь у нараді з українським урядом у Києві, де відбулися переговори щодо Закону України про освіту у відповідності до вимоги Венеціанської комісії”, — сказав він.
Він заявив, що представників угорської меншини не запросили на обговорення нового законопроекту, що базується на вже прийнятому законі, і якби вони брали участь у зустрічі, “то вказали б на всі наміри і цілі прийнятого Закону про освіту, який грубо порушує міжнародне право та права закарпатських угорців і до якого Європейський Союз та Венеціанська комісія попросили Україну внести зміни”.
Угорщина закликає Україну “призупинити виконання Закону про освіту, а не проводити міжнародну кампанію брехні, поки не дійде до угоди з закарпатськими угорцями про всі деталі”, — сказав Сійярто, зазначивши, що" Україна повинна нарешті розпочати переговори із закарпатськими угорцями".
Як повідомляв УНН, Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг закликав Україну уважніше ознайомитися з рекомендаціями Венеційської комісії щодо закону про освіту для врегулювання конфліктної ситуації з Угорщиною.