МИД: В ДТП с туристическим автобусом в Дубае украинцы не пострадали
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. По информации компетентных органов ОАЭ и центрального госпиталя, по состоянию на девять утра сведений о наличии среди пострадавших и погибших в ДТП в Дубае граждан Украины не зафиксировано. Об этом корреспонденту УНН сообщил заместитель директора Департамента консульской службы - начальник Управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич.
По информации компетентных органов ОАЭ и центрального госпиталя, по состоянию на 9:00 сведений о наличии среди пострадавших и погибших в ДТП в Дубае граждан Украины не зафиксировано. Обращений на горячую линию консульства не поступало. Консульство поддерживает связь с ОАЭ.
Так, 6 июня в городе Дубай произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса. В результате ДТП 15 человек погибли и десятки получили ранения.
По информации Департамента консульской службы, все пострадавшие были доставлены в больницу "Рашед госпиталь".
Напомним, авария произошла около 17:40 по местному времени 6 июня. По информации правоохранителей, речь идет об автобусе с Оманский номерами, в котором находился 31 турист.