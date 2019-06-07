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МЗС: У ДТП з туристичним автобусом в Дубаї українці не постраждали

МЗС: У ДТП з туристичним автобусом в Дубаї українці не постраждали

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. За інформацією компетентних органів ОАЕ та центрального госпіталю, станом на дев’яту ранку відомостей щодо наявності серед постраждалих та загиблих у ДТП в Дубаї громадян України не зафіксовано. Про це кореспонденту УНН повідомив заступник директора Департаменту консульської служби - начальник Управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич.

За інформацією компетентних органів ОАЕ та центрального госпіталю, станом на 09:00 відомостей щодо наявності серед постраждалих та загиблих у ДТП в Дубай громадян України не зафіксовано. Звернень на гарячу лінію консульства не надходило. Консульство підтримує зв'язок із ОАЕ.

Так, 6 червня у місті Дубай сталася дорожньо-транспортна пригода за участю рейсового автобуса. У результаті ДТП 15 осіб загинуло та десятки отримали поранення.

За інформацією Департаменту консульської служби, всіх постраждалих було доставлено до лікарні "Рашед госпіталь".

Нагадаємо, аварія сталась близько 17:40 за місцевим часом 6 червня. За інформацією правоохоронців, мова йде про автобус з оманськими номерами, в якому знаходився 31 турист.

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