МИД и МККК согласовали совместные действия по защите пленных украинских моряков

По информации пресс-службы, сегодня заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль встретилась с главой миссии Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Украине Аланом Эшлиманн.

“Стороны договорились о поддержке регулярного диалога и обмена информацией о состоянии здоровья украинских военнопленных, соответствия условий содержания требованиям гуманности, а также соблюдение их прав по международному гуманитарному праву”, — рассказали в ведомстве.

Как сообщал УНН, представители Международного комитета Красного Креста пока не видели украинских моряков, которых в воскресенье задержали россияне в районе Азовского моря, однако организация ведет переговоры по доступу к ним.

25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь — из Черного в Азовское море, также были ранены и захваченные в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

В Генштабе ВСУ заявили, что в целом речь идет о 23 человека — трое раненых, находящихся в городской больнице имени Пирогова в городе Керчи, и еще 20 которые находятся в разных местах, не известны.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрил военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях. Указом предусмотрено ввести в Украине военное положение с 14 часов 26 ноября 2018 года на 30 суток до 14 часов 26 декабря 2018 года, сообщается на сайте ВР.