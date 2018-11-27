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МЗС та МКЧХ узгодили спільні дії з захисту полонених українських моряків

МЗС та МКЧХ узгодили спільні дії з захисту полонених українських моряків

Київ • УНН

 • 5741 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Міністерство закордонних справ України та Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні узгодили спільні дії щодо захисту українських військовополонених, захоплених в результаті російської агресії в акваторії Керченської протоки. Про це йдеться у повідомленні прес-служби МЗС, передає УНН.

За інформацією прес-служби, сьогодні заступник міністра закордонних справ України з питань євроінтеграції Олена Зеркаль зустрілася з главою місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні Аланом Ешліманном.

“Сторони домовились про підтримку регулярного діалогу та обміну інформацією стосовно стану здоров’я українських військовополонених, відповідності умов утримання вимогам гуманності, а також дотримання їхніх прав за міжнародним гуманітарним правом”, — розповіли у відомстві.

Як повідомляв УНН, представники Міжнародного комітету Червоного Хреста поки не бачили українських моряків, яких в неділю затримали росіяни у районі Азовського моря, проте організація веде переговори щодо доступу до них.

25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

У Генштабі ЗСУ заявили, що загалом йдеться про 23 особи — троє поранених, які перебувають у міській лікарні імені Пирогова у місті Керчі, і ще 20, які перебувають у різних місцях, які не відомі.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв’язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила воєнний стан, але лише на 30 днів та в окремих областях. Указом передбачено ввести в Україні воєнний стан із 14 години 26 листопада 2018 року на 30 діб до 14 години 26 грудня 2018 року, повідомляється на сайті ВР.

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