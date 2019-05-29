МИД: еще 9 моряков с судна Sea Shark сегодня вылетят в Украину

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 15109 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 38299 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 57574 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 73148 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 119327 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110786 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137182 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144523 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130077 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130154 просмотра

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МИД: еще 9 моряков с судна Sea Shark сегодня вылетят в Украину

МИД: еще 9 моряков с судна Sea Shark сегодня вылетят в Украину

Киев  •  УНН

 • 13085 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Еще 9 украинских моряков с судна Sea Shark, что ранее удерживались египетскими военными, сегодня вылетят в Украину. Об этом в Twitter сообщил заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, передает УНН.

"День заканчивается ответом на вопрос, когда вернутся домой остальные 9 украинских моряков Sea Shark: вылет 29 мая. Работаем, чтобы получить подобные ответы по делам всех украинских моряков, задержанных за рубежом", - заявил Кирилич.

Напомним, судно Sea Shark задержали ВМФ Египта из-за непреднамеренного и случайного входа в территориальные воды Египта 18 декабря 2018 года. Предъявлен иск за пересечение вод Египта на 56 млн долларов, которые должен заплатить судовладелец.

Как сообщал УНН, в Украину уже вернулись 9 моряков.

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