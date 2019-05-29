МИД: еще 9 моряков с судна Sea Shark сегодня вылетят в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Еще 9 украинских моряков с судна Sea Shark, что ранее удерживались египетскими военными, сегодня вылетят в Украину. Об этом в Twitter сообщил заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, передает УНН.
"День заканчивается ответом на вопрос, когда вернутся домой остальные 9 украинских моряков Sea Shark: вылет 29 мая. Работаем, чтобы получить подобные ответы по делам всех украинских моряков, задержанных за рубежом", - заявил Кирилич.
Напомним, судно Sea Shark задержали ВМФ Египта из-за непреднамеренного и случайного входа в территориальные воды Египта 18 декабря 2018 года. Предъявлен иск за пересечение вод Египта на 56 млн долларов, которые должен заплатить судовладелец.
Как сообщал УНН, в Украину уже вернулись 9 моряков.