МЗС: ще 9 моряків з судна Sea Shark сьогодні вилетять до України
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Ще 9 українських моряків з судна Sea Shark, що раніше утримувалися єгипетськими військовими, сьогодні вилетять до України. Про це у Twitter повідомив заступник директора департаменту – начальник управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич, передає УНН.
”День закінчується відповіддю на запитання, коли повернуться додому решта, 9 українських моряків Sea Shark: виліт 29 травня. Працюємо, аби одержати подібні відповіді у справах усіх українських моряків, затриманих за кордоном”, - заявив Кирилич.
Нагадаємо, судно Sea Shark було затримано ВМФ Єгипту через ненавмисний і випадковий вхід у територіальні води Єгипту 18 грудня 2018 року. Пред'явлено позов за перетин вод Єгипту на 56 мільйонів доларів, які повинен заплатити судновласник.
Як повідомляв УНН, в Україну вже повернулись 9 моряків.