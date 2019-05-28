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В Україну повернулись ще п'ятеро моряків із затриманого в Єгипті танкера

В Україну повернулись ще п'ятеро моряків із затриманого в Єгипті танкера

Київ • УНН

 • 9369 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. В Україну повернулись ще п'ятеро моряків, затриманих у 2018 року в Єгипті. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.

Сьогодні прикордонники Одеського загону в пункті пропуску "Одеса-авіа" оформили окремим коридором п’ятьох громадян України, які прибули рейсом зі Стамбула.

Зазначимо, що вчора до Одеси повернулись четверо моряків зі складу команди затриманого в грудні минулого року в Єгипті танкера "Sea Shark". Ще один чоловік прилетів у Херсон.

Як повідомляв УНН, усі українські моряки з судна "Sea Shark" залишили базу Військово-морських сил держави.

Нагадаємо, 19 травня від екіпажу надійшла інформація, що танкер з вантажем сирої нафти планується перемістити в невідомому напрямку. Представники ВМС на борту танкера попередили про можливе застосування сили, оголосили про розвантаження судна з обмеженням руху екіпажу. За словами капітана, офіцери флоту Єгипту погрожували зброєю команді танкера. Вони наказали екіпажу розділитися на дві групи і зібратися в двох приміщеннях.

Частина моряків, у тому числі п'ять українців, у цей же день була переміщена на іншу військову базу, у поле проходження всіх формальностей, під контролем дипломатичних служб України та інших держав, чиї громадяни входили в цю групу.

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