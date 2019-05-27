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До України повернулись моряки із затриманого в Єгипті танкера

До України повернулись моряки із затриманого в Єгипті танкера

Київ • УНН

 • 10237 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Сьогодні до Одеси повернулись четверо моряків зі складу команди затриманого в грудні минулого року в Єгипті танкера "Sea Shark". Про це УНН повідомив представник благодіної організації "Фонд допомоги морякам "Ассоль".

"Зустріч моряків екіпажу, затриманого Єгиптом танкера Sea Shark. Не дивлячись на "сюрпризи" з рейсами, четверо українських моряків прилетіли в Одесу. Ще один прилітає в Херсон", - повідомив член БО.

Нагадаємо, судно з вантажем нафти з грудня 2018 року утримувалося ВС Єгипту. Екіпаж складався з 31 людини, серед яких 17 - громадян України.

19 травня від екіпажу надійшла інформація, що танкер з вантажем сирої нафти планується перемістити в невідомому напрямку. Представники ВМС на борту танкера попередили про можливе застосування сили, оголосили про розвантаження судна з обмеженням руху екіпажу. За словами капітана, офіцери флоту Єгипту погрожували зброєю команді танкера. Вони наказали екіпажу розділитися на дві групи і зібратися в двох приміщеннях.

Частина моряків, в тому числі п'ять українців, в цей же день була переміщена на іншу військову базу, у поле проходження всіх формальностей, під контролем дипломатичних служб України та інших держав, чиї громадяни входили в цю групу.

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