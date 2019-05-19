В Єгипті утримують танкер з 17 українськими моряками
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. В Єгипті утримують танкер з 17 українцями в екіпажі. Про це йдеться в повідомленні "Фонду допомоги морякам "Ассоль", передає УНН.
Повідомляється, що моряки танкера Sea Shark утримуються єгипетським флотом в районі Айн-Сохна. Екіпаж складається з 31 людини, серед яких 17 українців, двоє кримських моряків, 11 громадян Індії, Філіппін і Шрі-Ланки, а ще один - громадянин Азербайджану.
Як повідомили моряки, судно Sea Shark було затримано ВМФ Єгипту через ненавмисноий і випадковий вхід у територіальні води Єгипту 18 грудня 2018 року. Пред'явлено позов за перетин вод Єгипту на 56 мільйонів доларів, які повинен заплатити судновласник.
Зазначається, що власник судна і фрахтувальник ведуть переговори з флотом Єгипту, щоб звільнити судно і організувати зміну екіпажу, проте представники ВМФ Єгипту створюють перешкоди для призначеного місцевого агента, який відповідає за організацію зміни екіпажу незважаючи на те, що вони заявили, що не мають ніяких претензій до екіпажу.
"Вчора від екіпажу надійшла інформація, що танкер з вантажем сирої нафти планується перемістити в невідомому напрямку. Представники ВМС на борту танкера попередили про можливе застосування сили, оголосили про розвантаження судна з обмеженням руху екіпажу", - додали в організації.
За словами капітана, офіцери флоту Єгипту погрожували зброєю команді танкера. Вони наказали екіпажу розділитися на дві групи і зібратися в двох приміщеннях. Незважаючи на погане самопочуття деяких членів команди, військові відмовили допускати лікаря у відповідь на прохання моряків.
Нагадаємо, Держсекретар США в РФ закликав звільнити українських моряків.