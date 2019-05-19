В Египте удерживают танкер с 17 украинскими моряками
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. В Египте удерживают танкер с 17 украинцами в экипаже. Об этом говорится в сообщении "Фонда помощи морякам "Ассоль", передает УНН.
Сообщается, что моряки танкера Sea Shark удерживается египетским флотом в районе Айн-Сохна. Экипаж состоит из 31 человека, среди которых 17 украинцев, двое крымских моряков, 11 граждан Индии, Филиппин и Шри-Ланки, а еще один - гражданин Азербайджана.
Как сообщили моряки, судно Sea Shark было задержано ВМФ Египта из-за непреднамеренного и случайного входа в территориальные воды Египта 18 декабря 2018 года. Предъявлен иск за пересечение вод Египта на 56 миллионов долларов, которые должен заплатить судовладелец.
Отмечается, что владелец судна и фрахтователь ведут переговоры с флотом Египта, чтобы освободить судно и организовать смену экипажа, однако представители ВМФ Египта создает препятствия для назначенного местного агента, который отвечает за организацию смены экипажа несмотря на то, что они заявили, что не имеют никаких претензий к экипажу.
"Вчера от экипажа пришла информация, что танкер с грузом сырой нефти планируется переместить в неизвестном направлении. Представители ВМС на борту танкера, предупредили о возможном применении силы, объявили о разгрузке судна с ограничением движения экипажа", - добавили в организации.
По словам капитана, офицеры флота Египта угрожали оружием команде танкера. Они приказал экипажу разделиться на две группы и собраться в двух помещениях. Несмотря на плохое самочувствие некоторых членов команды, военные отказали допускать врача в ответ на просьбы моряков.
Напомним, Госсекретарь США в РФ призвал освободить украинских моряков.