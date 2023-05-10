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МИД рф вызвало временного поверенного в делах Польши из-за "провокации" на кладбище советских воинов

МИД рф вызвало временного поверенного в делах Польши из-за "провокации" на кладбище советских воинов

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 мая. УНН. Временного поверенного в делах Польши в России Яцека Щлядевского вызвали в МИД россии, ему вручили ноту протеста, которая связана "с провокацией, организованной 9 мая на кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве", об этом сообщило ведомство в своем заявлении, пишет УНН.

Детали

9 мая толпа, собравшаяся на кладбище на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве, не позволила послу россии в Польше Сергею Андрееву и другим российским дипломатам возложить венки к мемориалу советским солдатам.

В заявлении МИД говорится, что это произошло "при сознательном бездействии польских властей".

"Этот вопиющий акт стал очередным звеном в цепи провокационных шагов Варшавы, вся русофобская политика которой направлена на искажение истории Второй мировой войны. [...] Польскому дипломату было также заявлено, что развязанная Варшавой разнузданная антироссийская вакханалия вышла за рамки принципов общения соседних государств", - говорится в заявлении МИДа рф.

В российском МИДе также заявили, что "адекватные ответные меры" россии "не заставят себя долго ждать".

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