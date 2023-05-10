Польща викликала посла росії через інцидент із винищувачем
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Польща викликала посла росії у середу у зв'язку з інцидентом за участю російського винищувача та польського прикордонного літака над Чорним морем, повідомив речник МЗС Польщі, передає УНН.
Що передувало
Польський прикордонний літак дивом уникнув зіткнення з російським винищувачем над Чорним морем неподалік Румунії 7 травня. Російський військовий літак пролетів просто перед носом літака прикордонників, перетинаючи траєкторію його польоту на небезпечній відстані.
Згодом підрозділи повітряної поліції НАТО перевели у стан підвищеної готовності через інцидент.
Раніше цього місяця російського посла було викликано до міністерства закордонних справ Польщі у зв'язку із заявою колишнього омбудсмена у справах дітей росії, який закликав до вбивства польського посла.
Цитата
"Рішуче засуджуємо провокаційну та агресивну поведінку російської сторони, що є серйозним міжнародним інцидентом", - написав Лукаш Ясіна у Twitter.
"10 травня в МЗС було викликано посла сергія андрєєва. Представнику російської федерації було вручено ноту протесту у зв'язку з інцидентом за участю російського винищувача проти літака Прикордонної служби Польщі".