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Колишній дитячий омбудсмен рф закликав до розправи над послом Варшави - Польща відповіла

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Міністерство закордонних справ Польщі оприлюднило заяву, в якій засудило колишнього дитячого омбудсмена росії павла астахова за його коментарі на російському державному телебаченні про те, що вбивство послів є “в межах міжнародного права”, повідомляє УНН з посиланням на МЗС Польщі.

Цитата

"МЗС Республіки Польща засуджує заяву колишнього омбудсмена рф павла астахова, який доводить припустимість убивства польського посла. Ми закликаємо росію забезпечити безпеку всіх дипломатів відповідно до Віденської конвенції", — йдеться в заяві польського відомства.

Що було раніше

На російському телебачені ексомбудсмен павло астахов висловився, що вважає вбивство послів “у рамках міжнародного права”, натякаючи при цьому на конкретно посла Польщі.

У шоу колишній дитячий омбудсмен згадав, як у 2022 році посла росії в Польщі сергія андрєєва облили червоною фарбою та ще поскаржився на “найгрубші порушення Віденської консульської конвенції” через конфіскацію Варшавою школи при посольстві рф. Тож, на тлі цього астахов заявив, що дивно, чому це посол Польщі в росії ще “не знайдений плаваючим у москві-ріці”.

астахов додав, що його цьому “дуже добре вчили в школі кдб на контррозвідувальному факультеті”. За його словами, “ні СРСР, ні Америка ніколи не пробачали б таких недружніх дій”.

Нагадуємо

Влада Варшави почала вилучати на користь держави будівлі середньої школи при російському посольстві.

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