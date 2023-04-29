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Влада Варшави забирає будівлі школи при російському посольстві. У рф уже відповіли погрозами та звинуваченнями

Влада Варшави забирає будівлі школи при російському посольстві. У рф уже відповіли погрозами та звинуваченнями

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. У суботу влада Варшави почала вилучати на користь держави будівлі середньої школи при російському посольстві. У рф уже відповіли звинуваченнями та погрозами, передає УНН із посиланням на ВВС.

Деталі

Польське МЗС вважає, що будівля зайнята незаконно, таку інформацію відомство отримало від мерії столиці Польщі. На місці працюють поліцейські та представники мерії.

Процес розпочався рік тому на початку березня 2022 року, запустило його міністерство.

"Звернення МЗС пов'язане з невідповідністю кількості російської нерухомості, яка перебуває у власності в Польщі, і польській - у росії, а також відсутністю перспектив знайти вирішення цього питання в найближчому майбутньому", - йшлося минулого року в заяві відомства.

Приміщення будівлі відрізняються від шкільних і не є настільки ж упорядкованими та пристосованими для шкільних потреб, як у справжньому шкільному будинку, повідомив посол росії у Польщі Сергій Андрєєв.

"Але будь-коли на завершення шкільного року переведення учнів у наступні класи, випускні іспити ми забезпечимо належним чином", - запевнив він.

Дипломат розповів, що дії польської влади були очікуваними, тому російське посольство підготувало інші приміщення для продовження занять.

Додамо

мзс рф у своїй заяві різко розкритикувало рішення польської влади і пообіцяло у відповідь "жорстку реакцію та наслідки для польської влади".

Провокацією назвала те, що відбувається у Варшаві, офіційний представник російського мзс марія захарова.

"Офіційна Варшава багато років порушує закон: міжнародне право, двосторонні угоди, внутрішнє законодавство. Поводиться зухвало та протиправно. Що можна охарактеризувати одним словом - провокація", - заявила вона.

Ще різкіше відреагував заступник голови ради безпеки росії дмитро медведєв, який закликав негайно розірвати дипломатичні відносини з Польщею.

“Я не бачу сенсу у продовженні дипломатичних відносин із Польщею. Ця держава не повинна існувати для нас, поки там при владі немає нікого, окрім русофобів, і Україна сповнена польських найманців, яких треба безжально знищувати, як смердючих щурів", - написав Медведєв.

Своє звернення медведєв, відомий із початком російського вторгнення в Україну своїми надзвичайно войовничими заявами, опублікував у "Твіттері" англійською мовою, супроводжувавши перекладом польською.

На цей твіт Медведєва негайно відреагувало Агентство національної безпеки Польщі, саркастично закликавши його не забувати вживати жирну їжу під час вживання алкоголю.

Раніше радник-посланник посольства росії в Польщі Андрій Ордаш заявив ТАСС, що польська влада дала співробітникам школи при посольстві рф у Варшаві час до вечора суботи, щоб залишити будівлю.

За словами Ордаша, у школі перебувають 29 осіб, включаючи дітей, але польська влада попросила залишити будівлі до 19:00, а шкільне обладнання дозволили вивезти протягом тижня.

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