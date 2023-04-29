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Власти Варшавы забирают здания школы при российском посольстве. В рф уже ответили угрозами и обвинениями

Власти Варшавы забирают здания школы при российском посольстве. В рф уже ответили угрозами и обвинениями

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. В субботу власти Варшавы начали изымать в пользу государства здания средней школы при российском посольстве. В рф уже ответили обвинениями и угрозами, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Польский МИД полагает, что здание занято незаконно, такую информацию ведомство получило от мэрии столицы Польши. На месте работают полицейские и представители мэрии.

Процесс начался год назад в начале марта 2022 года, запустило его министерство.

"Обращение МИД связано с несоответствием количества российской недвижимости, находящейся в собственности в Польше, и польской - в россии, а также отсутствием перспектив найти решение этого вопроса в обозримом будущем", - говорилось в прошлом году в заявлении ведомства.

Помещения здания отличаются от школьных и не являются настолько же благоустроенными и приспособленными для школьных нужд, как в настоящем школьном здании, сообщил посол России в Польше Сергей Андреев.

"Но по-любому в завершении школьного года перевод учащихся в следующие классы, выпускные экзамены мы обеспечим надлежащим образом", - заверил он.

Дипломат рассказал, что действия польских властей были ожидаемы, поэтому российское посольство подготовило другие помещения для продолжения занятий.

Добавим

мид россии в своем заявлении резко раскритиковал решение польских властей и пообещал в ответ "жесткую реакцию и последствия для польских властей".

Провокацией назвала происходящее в Варшаве официальный представитель российского мид мария захарова.

"Официальная Варшава много лет нарушает закон: международное право, двусторонние соглашения, внутреннее законодательство. Ведет себя вызывающе и противоправно. Что можно охарактеризовать одним словом - провокация", - заявила она.

Еще более резко отреагировал замглавы Совбеза россии дмитрий медведев, призвавший немедленно разорвать дипломатические отношения с Польшей.

“Я не вижу смысла в продолжении дипломатических отношений с Польшей. Это государство не должно существовать для нас, пока там у власти нет никого, кроме русофобов, и Украина полна польских наемников, которых надо безжалостно уничтожать, как вонючих крыс", - написал медведев.

Свое воззвание Медведев, известный с началом российского вторжения в Украину своими необычайно воинственными заявлениями, опубликовал в "Твиттере" на английском языке, сопроводив переводом на польский.

На этот твит Медведева немедленно отреагировало Агентство национальной безопасности Польши, саркастически призвав его не забывать принимать жирную пищу во время употребления алкоголя.

Ранее советник-посланник посольства России в Польше Андрей Ордаш заявил ТАСС, что польские власти дали сотрудникам школы при посольстве РФ в Варшаве время до вечера субботы, чтобы покинуть здание.

По словам Ордаша, в школе находятся 29 человек, включая детей, но польские власти попросили покинуть здания до 19:00, а школьное оборудование разрешили вывезти в течение недели.

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