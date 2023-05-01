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Бывший детский омбудсмен рф призвал к расправе над послом Варшавы - Польша ответила

Киев • УНН

 • 464099 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Министерство иностранных дел Польши обнародовало заявление, в котором осудило бывшего детского омбудсмена россии павла астахова за его комментарии на российском государственном телевидении о том, что убийство послов является "в рамках международного права", сообщает УНН со ссылкой на МИД Польши.

Цитата

"МИД Республики Польша осуждает заявление бывшего омбудсмена рф павла астахова, который доводит допустимость убийства польского посла. Мы призываем россию обеспечить безопасность всех дипломатов в соответствии с Венской конвенцией", - говорится в заявлении польского ведомства.

Что было раньше

На российском телевидении экс-омбудсмен павел астахов высказался, что считает убийство послов "в рамках международного права", намекая при этом конкретно на посла Польши.

В шоу бывший детский омбудсмен вспомнил, как в 2022 году посла россии в Польше сергея андреева облили красной краской и пожаловался на "грубейшие нарушения Венской консульской конвенции" из-за конфискации Варшавой школы при посольстве россии. Итак, на фоне этого астахов заявил, что странно, почему это посол Польши в россии еще "не найден плавающим в москве-реке".

астахов добавил, что его этому "очень хорошо учили в школе кгб на контрразведывательном факультете". По его словам, "ни СССР, ни Америка никогда не прощали бы таких недружественных действий".

Напомним

Власти Варшавы начали изымать в пользу государства здания средней школы при российском посольстве.

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