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"МИД Республики Польша осуждает заявление бывшего омбудсмена рф павла астахова, который доводит допустимость убийства польского посла. Мы призываем россию обеспечить безопасность всех дипломатов в соответствии с Венской конвенцией", - говорится в заявлении польского ведомства.

Что было раньше

На российском телевидении экс-омбудсмен павел астахов высказался, что считает убийство послов "в рамках международного права", намекая при этом конкретно на посла Польши.

В шоу бывший детский омбудсмен вспомнил, как в 2022 году посла россии в Польше сергея андреева облили красной краской и пожаловался на "грубейшие нарушения Венской консульской конвенции" из-за конфискации Варшавой школы при посольстве россии. Итак, на фоне этого астахов заявил, что странно, почему это посол Польши в россии еще "не найден плавающим в москве-реке".

астахов добавил, что его этому "очень хорошо учили в школе кгб на контрразведывательном факультете". По его словам, "ни СССР, ни Америка никогда не прощали бы таких недружественных действий".

Напомним

Власти Варшавы начали изымать в пользу государства здания средней школы при российском посольстве.