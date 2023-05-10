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Польша вызвала посла россии из-за инцидента с истребителем

Киев • УНН

 • 997327 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Польша вызвала посла россии в среду в связи с инцидентом с участием российского истребителя и польского пограничного самолета над Черным морем, сообщил представитель МИД Польши, передает УНН.

Что предшествовало

Польский пограничный самолёт чудом избежал столкновения с российским истребителем над Чёрным морем неподалёку от Румынии 7 мая. Российский военный самолет пролетел прямо перед носом самолета пограничников, пересекая траекторию его полета на опасном расстоянии.

Впоследствии подразделения воздушной полиции НАТО перевели в состояние повышенной готовности из-за инцидента.

Ранее в этом месяце российский посол был вызван в министерство иностранных дел Польши в связи с заявлением бывшего омбудсмена по делам детей россии, который призвал к убийству польского посла.

Цитата

"Решительно осуждаем провокационное и агрессивное поведение российской стороны, что является серьезным международным инцидентом", - написал Лукаш Ясина в Twitter.

"10 мая в МИД был вызван посол сергей андреев. Представителю российской федерации была вручена нота протеста в связи с инцидентом с участием российского истребителя против самолета Пограничной службы Польши".

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