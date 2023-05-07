Літак польської прикордонної служби ледь не розбився через російський винищувач
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Інцидент стався минулої п'ятниці, 5 травня, під час патрульного польоту літака польської прикордонної служби - Turbolet L-410 над Чорним морем, під час операції Frontex під командуванням Румунії в оперативній зоні, сталася небезпечна подія, передає УНН з посиланням на повідомлення Прикордонної служби Польщі.
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Російський винищувач Су-35 без радіозв'язку влетів у вказану Румунією зону бойових дій, а потім здійснив агресивні та небезпечні маневри - три заходи на посадку до польського літака без безпечного поділу. Внаслідок цієї події в літаку польської прикордонної служби виникла велика турбулентність. Екіпаж із 5 офіцерів польської прикордонної служби втратив керування літаком та втратив висоту.
Російський військовий літак пролетів просто перед носом літака прикордонників, перетинаючи траєкторію його польоту на небезпечній відстані. За оцінкою екіпажу, вона становила близько 5 м. Після третього заходу російський винищувач відійшов від польського літака.
"Екіпаж виявив відмінні навички й особливо велику холоднокровність, завдяки чому їм вдалося благополучно приземлитися", - йдеться в повідомленні.
Нагадуємо також про березневий інцидент. Тоді російський Су-27 над Чорним морем збив американський безпілотник MQ-9 Reaper.