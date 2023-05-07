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Самолет польской пограничной службы едва не разбился из-за российского истребителя

Самолет польской пограничной службы едва не разбился из-за российского истребителя

Киев • УНН

 • 2010158 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Инцидент произошел в прошлую пятницу, 5 мая, во время патрульного полета самолета польской пограничной службы - Turbolet L-410 над Черным морем, во время операции Frontex под командованием Румынии в оперативной зоне, произошло опасное событие, передает УНН со ссылкой на сообщение Пограничной службы Польши.

Детали

Российский истребитель Су-35 без радиосвязи влетел в указанную Румынией зону боевых действий, а затем совершил агрессивные и опасные маневры - три захода на посадку к польскому самолету без безопасного разделения. В результате этого события в самолете польской пограничной службы возникла большая турбулентность. Экипаж из 5 офицеров польской пограничной службы потерял управление самолетом и потерял высоту.

Российский военный самолет пролетел прямо перед носом самолета пограничников, пересекая траекторию его полета на опасном расстоянии. По оценке экипажа, оно составляло около 5 м. После третьего захода российский истребитель отошел от польского самолета.

"Экипаж проявил отличные навыки и особенно большое хладнокровие, благодаря чему им удалось благополучно приземлиться", - говорится в сообщении.

Напоминаем также о мартовском инциденте. Тогда российский Су-27 над Черным морем сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper.

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